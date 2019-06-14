الناصرة: مصرع شاب سقط من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب (32 عاما) من الناصرة مصرعه، ظهر اليوم، الجمعة، ، إثر سقوطه من علو يقدر بحو 8 أمتار، بحي الجليل في المدينة.

وأفادت المصادر الطبية بأن "طواقم الإسعاف تلقت بلاغا عن سقوط شخص من على سطح مبنى في الناصرة".

وأضافت أن "طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان عثرت على المصاب وقد فارق الحياة، وتم إعلان وفاته على الفور".

ووصلت قوات من الشرطة إلى المكان، وقالت إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

