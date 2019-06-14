الصين: مصرع 61 شخصًا وخسائر بـ 12 مليار دولار بسبب الفيضانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت وزارة الطوارئ الصينية اليوم، الجمعة، أن 61 شخصا فقدوا الحياة على الأقل وإجلاء نحو 365 ألفا آخرين من منازلهم؛ جراء فيضانات ضربت مناطق واسعة جنوبي ووسط البلاد هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أسفرت أيضا عن انهيار 9 آلاف و300 منزل، وتضرر نحو 3.71 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية، حسبما "أسوشيتيد برس".

وأضافت أنّ الفيضانات أدت إلى خسائر اقتصادية قدرت بنحو 11.93 مليار دولار، وأشارت الوزارة إلى أن فرق الطوارئ أنقذت نحو 4 آلاف و300 شخص من مياه السيول.

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واجتاحت السيول مناطق تمتد من إقليم غوانغدونغ في جنوب شرقي البلاد حتى تشونغتشينغ في جنوب غربي البلاد على الروافد العليا لنهر يانغتسي، حسب المصدر ذاته.

وتعاني الصين خلال فصل الصيف من جفاف في أقصى الشمال وسيول في الجنوب. وحذرت وزارة الطوارئ من أن الأقاليم الشمالية تشهد مستويات أقل من هطول الأمطار هذا العام بينما من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر حدوث فيضان بمجرى النهر الأصفر.