الان تتابع الناقلة كوكوكا كاريدجس تتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
كشف بيان عاجل أن الناقلة كوكوكا كاريدجس تم قطرها بسلام في خليج عمان، وتتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي.
وذكرت شركة “فرونت لاين” النرويجية المالكة لإحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادثين في خليج عمان أنه جرى إخماد الحريق الذي اندلع في الناقلة التابعة لها، مضيفة أن الجهود جارية لتبريد السفينة “فرونت ألتاير”.
وجرى إخماد الحريق مساء أمس الخميس.
وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة إن الناقلة مازالت مستقرة في موقعها، وفي الطريق إليها قاطرة بقدرات على إطفاء الحرائق.
ومن المقرر أن يفحص فريق متخصص السفينة ويقيِّم الأضرار التي لحقت بها.
وأفاد البيان بأن طاقم الناقلة المكون من 23 فردا كان في طريقة إلى باندر عباس في إيران قبل العودة إلى البلاد.
وذكرت الشركة أنه ليس لديها تقارير بحدوث تلوث جراء السفينة المسجلة في جزر مارشال.
كانت هذه تفاصيل خبر الناقلة كوكوكا كاريدجس تتجه صوب ميناء خورفكان الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.