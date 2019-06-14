سفير تركيا لدى العراق: "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية وليست معارضة

لفت ​السفير التركي​ لدى ​العراق​ ، فاتح يلدز إلى أن "حزب "العمال الكردستاني" ليس كيان معارض إنما منظمة إرهابية"، مشيراً إلى "اننا نخاطب من يدعون أنهم أصدقاء ​تركيا​، وينتظرون صداقتنا لا داعي لاستخدام عبارات ملتوية بخصوص "العمال الكردستاني".

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