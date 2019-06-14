قوى "التغيير" بالسودان أكدت التمسك بسيادة السلطة المدنية الانتقالية

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان "تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد"، مشددةً على "الوقوف موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية".
وطالبت بـ"تكوين لجنة دولية أممية تضم الشركاء الأفارقة؛ للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم، وهو ما يرفضه المجلس العسكري"، مشيرة إلى أنه "سيعلن نتائج التحقيق في عملية الفض غدًا السبت".
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