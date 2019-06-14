النشرة: انخفاض حدة المعارك والقصف في اليوم الثاني للهدنة بريفي حماة وإدلب

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "حدّة المعارك والقصف انخفضت في اليوم الثاني للهدنة بين ​الجيش السوري​ والفصائل المسلحة في ​ريف حماة​ الشمالي و​ريف إدلب الجنوبي​، يتخلّله خروقات من المسلّحين يقوم الجيش السوري بالردّ عليها مباشرةً".

ولفت إلى أنّ "​الهدنة​ تأتي بعد محاولات متتالية من المسلحين استعادة المناطق الّتي تقدّم إليها الجيش في ريف حماة الشمالي، حيث شهدت المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية معارك عنيفة استخدم خلالها تنظيم "​جبهة النصرة​" مئات المسلحين والمفخّخات على محاور القصابية وتل ملح والجبين والحماميات وباقي المحاور دون تحقيق أيّ تقدّم يُذكر".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ بمبادرة منها وبوساطة روسية- تركية، التوصّل إلى اتفاق بشأن وقف تام لإطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد في إدلب".