النشرة: انخفاض حدة المعارك والقصف في اليوم الثاني للهدنة بريفي حماة وإدلب

ذكر مراسل "النشرة" في سوريا، أنّ "حدّة المعارك والقصف انخفضت في اليوم الثاني للهدنة بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، يتخلّله خروقات من المسلّحين يقوم الجيش السوري بالردّ عليها مباشرةً".
ولفت إلى أنّ "الهدنة تأتي بعد محاولات متتالية من المسلحين استعادة المناطق الّتي تقدّم إليها الجيش في ريف حماة الشمالي، حيث شهدت المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية معارك عنيفة استخدم خلالها تنظيم "جبهة النصرة" مئات المسلحين والمفخّخات على محاور القصابية وتل ملح والجبين والحماميات وباقي المحاور دون تحقيق أيّ تقدّم يُذكر".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية بمبادرة منها وبوساطة روسية- تركية، التوصّل إلى اتفاق بشأن وقف تام لإطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد في إدلب".
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