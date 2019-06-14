بوتين: مكافحة الإرهاب والتطرف من أولويات منظمة شنغهاي للتعاون

أكد الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، أن "​مكافحة الإرهاب​ وتجفيف مصادر تمويله، هي إحدى أولويات منظمة ​شنغهاي​ للتعاون"، مشيراً إلى أنه "انطلاقا من أن إحدى أولويات المنظمة تبقى محاربة الإرهاب والتطرف، نعتبر أن من المهم جدا تطوير التعاون الإقليمي في إطار المنظمة لمنع تمويل الإرهابيين من خلال ​تجارة المخدرات​، ومنع وصول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى أيدي الإرهابيين".

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