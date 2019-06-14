القضاء البريطاني يؤجل النظر في إمكانية تسليم أسانج لأميركا حتى شباط

قررت ​محكمة​ في لندن تأجيل جلسة استماع خاصة بالنظر في إمكانية تسليم مؤسس موقع "​ويكيليكس​" ​جوليان أسانج​ إلى ​الولايات المتحدة​ حتى شباط العام المقبل.

وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج الذي أخرجته السلطات من سفارة ​الإكوادور​ في لندن يوم 11 نيسان. ويواجه أسانج إجمالا 18 اتهاما جنائيا أميركيا قد يقضي بموجبها عقودا في السجن إذا أدين فيها.