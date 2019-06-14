القضاء البريطاني يؤجل النظر في إمكانية تسليم أسانج لأميركا حتى شباط

قررت محكمة في لندن تأجيل جلسة استماع خاصة بالنظر في إمكانية تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حتى شباط العام المقبل.
وطلبت الولايات المتحدة تسليم أسانج الذي أخرجته السلطات من سفارة الإكوادور في لندن يوم 11 نيسان. ويواجه أسانج إجمالا 18 اتهاما جنائيا أميركيا قد يقضي بموجبها عقودا في السجن إذا أدين فيها.
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