كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "أنّه رصد تنفيذ الطائرات الروسية غارة جوية على بلدتي كفرزيتا واللطامنة في ريف حماة الشمالي، كما ارتفع إلى 21 عدد الغارات الّتي نفّذتها طائرات النظام السوري الحربية منذ الصباح على كلّ من أطراف خان شيخون وأريحا والمسطومة والهبيط وجبل الأربعين واحسم وتل مرديخ وسطوح الدير في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وكفرزيتا بريف حماة الشمالي".
ولفت إلى أنّه "وثّق مقتل 21 مقاتلًا من الفصائل والمجموعات المتطرفة ممّن قُتلوا جراء ضربات جوية من قبل طائرات الروس والنظام على ريفي إدلب وحماة، وهم 13 من "الجهاديين"، و8 من الفصائل المقاتلة"، مشيرًا إلى "مقتل 6 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، خلال مكمن نفّذه عناصر "داعش" في بادية السخنة بريف حمص الشرقي".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: مقتل 21 من الفصائل المسلحة و6 من قوات النظام وحلفائه بمناطق عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.