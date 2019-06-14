المرصد السوري: مقتل 21 من الفصائل المسلحة و6 من قوات النظام وحلفائه بمناطق عدة

كشف "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​"، "أنّه رصد تنفيذ ​الطائرات الروسية​ غارة جوية على بلدتي كفرزيتا واللطامنة في ​ريف حماة​ الشمالي، كما ارتفع إلى 21 عدد الغارات الّتي نفّذتها طائرات ​النظام السوري​ الحربية منذ الصباح على كلّ من أطراف ​خان شيخون​ و​أريحا​ والمسطومة والهبيط وجبل الأربعين واحسم وتل مرديخ وسطوح الدير في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وكفرزيتا بريف حماة الشمالي".

ولفت إلى أنّه "وثّق مقتل 21 مقاتلًا من الفصائل والمجموعات المتطرفة ممّن قُتلوا جراء ضربات جوية من قبل طائرات الروس والنظام على ريفي إدلب وحماة، وهم 13 من "الجهاديين"، و8 من الفصائل المقاتلة"، مشيرًا إلى "مقتل 6 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، خلال مكمن نفّذه عناصر "داعش" في بادية السخنة ب​ريف حمص​ الشرقي".