ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ قال لنظيره الإيراني ​حسن روحاني​، إنّ بكين ستطوّر علاقاتها مع ​طهران​ بغضّ النظر عن تغيّر الوضع".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الصين لنظيره الإيراني: بكين ستعمل على تطوير علاقاتها مع طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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