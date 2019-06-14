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اعتقال الجنرال الجزائري المتقاعد علي الغديري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية

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كشف المكلّف بالإعلام لدى الجنرال الجزائري المتقاعد علي الغديري، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، نبيل معيزي، أنّه " قاضي تحقيق أودع الغديري السجن في سجن الحراش، بعد أن استمع إليه، بداعي المساس بالاقتصاد الوطني ومعنويات الجيش".

وأوضح في تصريح أنّ "الغديري اتّهم بالمشاركة في تسليم عناصر أجنبية معلومات تمسّ بالاقتصاد الوطني. وبالمشاركة في زمن السلم في مشروع يهدف للمساس بمعنويات الجيش بغرض الإضرار بالأمن الوطني".

وكان الغديري قد دخل بقوّة الساحة السياسيّة في نهاية 2018، وذلك بعد تصريحات متواترة تحدّث فيها عن السعي "للقطيعة مع النظام" و"إرساء جمهورية ثانية" وتقديمه ملف ترشح للانتخابات الرئاسية الّتي كانت مقرّرة في 18 نيسان 2019 في مواجهة الرئيس السابق ​عبد العزيز بوتفليقة​.

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