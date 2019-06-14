جبري: سوريا التي تواجه الإرهاب التكفيري لاتدافع عن نفسها فقط بل إنما الأمة كلها

التقى أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، مع وفد من الحركة، سفير سوريا في لبنان؛ علي عبد الكريم علي، وكان عرض للتطورات الإقليمية.
وأكد جبري أن "سوريا التي تواجه الإرهاب التكفيري بكل أشكاله، لاتدافع عن نفسها وحسب، إنما عن الأمة كلها، وبفضل الانتصارات الكبرى التي حققها الجيش العربي السوري أُنقذت المنطقة والعالم من هذا الوباء".
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى "بعض المظاهر العنصرية التي يُظهرها البعض ضد الإخوة السوريين"، مؤكدين أن "هذا السلوك يضر بالأخوّة، وكذلك بالتاريخ الطويل والمشترك الذي يربط مصالح الشعبين".
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