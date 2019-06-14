جبري: سوريا التي تواجه الإرهاب التكفيري لاتدافع عن نفسها فقط بل إنما الأمة كلها

التقى أمين عام ​حركة الأمة​ الشيخ ​عبد الله جبري​، مع وفد من الحركة، سفير ​سوريا​ في ​لبنان​؛ ​علي عبد الكريم علي​، وكان عرض للتطورات الإقليمية.

وأكد جبري أن "سوريا التي تواجه ​الإرهاب​ التكفيري بكل أشكاله، لاتدافع عن نفسها وحسب، إنما عن الأمة كلها، وبفضل الانتصارات الكبرى التي حققها ​الجيش​ العربي السوري أُنقذت المنطقة و​العالم​ من هذا الوباء".

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى "بعض المظاهر ​العنصرية​ التي يُظهرها البعض ضد الإخوة السوريين"، مؤكدين أن "هذا السلوك يضر بالأخوّة، وكذلك بالتاريخ الطويل والمشترك الذي يربط مصالح الشعبين".