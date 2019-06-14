عباس برسالة للرئيس عون: سنبذل كل ما بوسعنا من أجل التوصل للسلام

تسلم ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ رسالة من الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ نقلها اليه عضو اللجنة المركزية ل​حركة فتح​ والمشرف العام على الساحة ال​لبنان​ية الوزير ​عزام الاحمد​، تناولت الموقف الفلسطيني من التطورات الاخيرة المتصلة ب​القضية الفلسطينية​ "والتي تهدد مستقبل النظام الدولي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واشار الرئيس عباس في رسالته الى استمرار ​اسرائيل​ في التوسع وبناء المستوطنات غير القانونية وجدران الفصل في الاراضي المحتلة، ومحاولة تهويد ​القدس​ والتهجير القسري لسكانها. وتطرق عباس في رسالته الى الموقف الاميركي حيال التطورات في فلسطين لاسيما الخطة المسماة "​صفقة القرن​". وبعدما اكد الرئيس الفلسطيني ان ​القيادة​ الفلسطينية "بذلت وستبقى تبذل كل ما في وسعها من جهد من اجل التوصل الى سلام عادل ودائم في المنطقة"، اعرب عن تقديره لمواقف الرئيس عون "التاريخية والشجاعة"، ومواقف ​الشعب اللبناني​ بدعم ​الشعب الفلسطيني​ في كل مراحل نضاله ومشاركته في التصدي للعدوان الاسرائيلي، والتضحيات التي قدمها ويقدمها الشعب اللبناني بكل مكوناته "لاسيما رفض لبنان "صفقة القرن" والمشاركة في ورشة ​المنامة​".

وفيما اكد الرئيس عباس استمرار التنسيق المشترك على كافة الاصعدة السياسية والامنية ل​مكافحة الارهاب​، عبّر عن تقديره للجهود المشتركة من اجل المحافظة على امن ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان، "وعدم استغلالها بما يهدد الامن والاستقرار في لبنان الشقيق".

وحمّل الرئيس عون الوفد الفلسطيني رسالة جوابية الى الرئيس عباس ضمنها موقف لبنان من التطورات الراهنة لاسيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.