الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 13 حزيران 2019 الساعة 11:05، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:25 من فوق بلدة بنت جبيل".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 12:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق منطق رياق، بعلبك، الهرمل والجنوب، من ثمّ غادرت بتاريخ 14 حزيران 2019 الأجواء عند الساعة 2:50 من فوق بلدة علما الشعب".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 19:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22"00 من فوق بلدة رميش"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 21:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:00 من فوق بلدة رميش".
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