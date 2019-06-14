الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 13 حزيران 2019 الساعة 11:05، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:25 من فوق بلدة ​بنت جبيل​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 12:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق منطق رياق، بعلبك، الهرمل والجنوب، من ثمّ غادرت بتاريخ 14 حزيران 2019 الأجواء عند الساعة 2:50 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 19:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22"00 من فوق بلدة رميش"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 21:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:00 من فوق بلدة رميش".