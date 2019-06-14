بو صعب المنسق الخاص للامم المتحدة جان كوبيس المنسق الخاص للامم المتحدة

استقبل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ المنسق الخاص للامم المتحدة جان كوبيس. خلال اللقاء تمَّ التداول في موضوع ​ترسيم الحدود​ البحرية والبرية في ​لبنان​، ثم جرى البحث في أزمة ​النازحين السوريين​، فشدَّد الوزير بو صعب على ضرورة وضع خطة طريق لإعادتهم إلى بلادهم، كما اتفق الطرفان على وضع تصور مشترك لمساعدة لبنان في ضبط حدوده ومنع التهريب غير الشرعي.

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