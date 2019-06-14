وزير المال: صرف الجزء الأكبر من مستحقات المستشفيات الخاصة عن كامل العام 2018

لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "تم تحويل مخصصات المتعاقدين في ​وزارة التربية​ عن الفصل الثاني ورواتب أساتذة ​التعليم الثانوي​ المتخرجين من كلية التربية عن الشهرين المتبقيين وتم صرف الجزء الأكبر من مستحقّات ​المستشفيات الخاصة​ عن كامل العام 2018 على أن يُستكمل الجزء المتبقي خلال الأسبوعين المقبلين".

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