قرار للحسن باعتبار مجلس بلدية راسنحاش في قضاء البترون منحلا

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن قرارا حمل الرقم 896، قضى باعتبار مجلس بلدية راسنحاش في قضاء البترون منحلا بعد استقالة نصف أعضائه وتكليف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بمهام المجلس حتى انتخاب مجلس جديد.
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