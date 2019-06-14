قرار للحسن باعتبار مجلس بلدية راسنحاش في قضاء البترون منحلا

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ قرارا حمل الرقم 896، قضى باعتبار مجلس بلدية راسنحاش في ​قضاء البترون​ منحلا بعد استقالة نصف أعضائه وتكليف ​محافظ​ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​ بمهام المجلس حتى انتخاب مجلس جديد.

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