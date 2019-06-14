استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، سفيرة الاتحاد الأوروبي كرستينا لاسن وجرى عرض آخر المستجدات والأوضاع العامة.
واستقبل سفيرة كندا ايمانويل لامورو التي قالت "تطرقنا الى موضوع الموازنة والإصلاحات و"سيدر" وخطط النمو الاقتصادي للبنان والامن والاستقرار فيه، وتناول البحث ايضا تفعيل دور المرأة في الاقتصاد في ضوء المؤتمر الأخير الذي عقد برعاية الحريري".
كما التقى الحريري، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وبحث معه مجمل المستجدات وعمل الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري استقبل لاسن ولامورو وكوبيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.