الحريري استقبل لاسن ولامورو وكوبيتش

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، سفيرة ​الاتحاد الأوروبي​ ​كرستينا لاسن​ وجرى عرض آخر المستجدات والأوضاع العامة.

واستقبل سفيرة كندا ايمانويل لامورو التي قالت "تطرقنا الى موضوع ​الموازنة​ والإصلاحات و"سيدر" وخطط النمو ​الاقتصاد​ي ل​لبنان​ والامن والاستقرار فيه، وتناول البحث ايضا تفعيل دور المرأة في الاقتصاد في ضوء المؤتمر الأخير الذي عقد برعاية الحريري".

كما التقى الحريري، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وبحث معه مجمل المستجدات وعمل ​الأمم المتحدة​.