صادق النابلسي: كل صفعة في وجه أمريكا ستنعكس انفراجات وسلام في منطقتنا

اعتبر الشيخ ​صادق النابلسي​ في خطبة الجمعة أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ اصطدمت بقوة وعزة وصلابة الشعب الايراني وقيادته. والعالم اليوم يتفرج على مشهد البطولة الايرانية في مواجهة الغطرسة الأمريكية التي تمر بأقسى ظروفها وأكثرها حراجة منذ أن بدأت آخر عقوباتها على إيران.

وأضاف: تجاهل الإمام الخامنئي لرسالة ترامب كان صفعة قوية لترامب نفسه ولإدارته ، في وقت نرى الأنظمة العربية تنبطح له وتدفع له الأموال لتتقرب منه وتحمي عروشها، وهذا درس في السيادة و​الاستقلال​ والعزة يجب أن تحتذي به الدول جمعاء في مواجهة الشرير الأكبر ​أميركا​". لافتا إلى انه "لا وساطات والعقوبات على إيران قائمة ، ولا مفاوضات على سلاح القوة ومصادر الاستقلال عند الشعوب التواقة إلى الحرية. فيما الدول المستعلية تمارس مكراً ونقضاً للعهود . وما يهمنا كشعوب في هذه المنطقة أن كل صفعة في وجه أمريكا وكل ضربة لنفوذها ستنعكس انفراجات وسلام ، لأن ما يحصل من فتن وتدخلات وأزمات وحروب هي من صنيعة أمريكا ، صانعة ​الارهاب​ ومهدمة الاستقرار في العالم كله".