القصيفي شارك بإجتماع عربي ودولي بتونس لمتابعة قضية إختطاف سمير كساب ورفاقه

إلتقى نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية ​جوزيف القصيفي​ ورئيس إتحاد الصحافيين السوريين الأستاذ موسى عبد النور ورئيس رابطة الصحافيين الموريتانيين موسى بهلي ونقيب الصحافيين الموريتازيين محمد سالم الداه، لى هامش المؤتمر العام للإتحاد الدولي للصحافيين(FIJ) في تونس رئيس الإتحاد المنتهية ولايته فيليب لاروت الذي تابع على مدى ثلاث سنوات ملف فريق " ​سكاي نيوز​ عربية" الذي إختطف على يد تنظيم "داعش" الارهابي في ​الأراضي السورية​ ،ذلك بناء على طلبه الشخصي.

وعرض لاروت أمام المجتمعين حصيلة المساعي التي أجراها من أجل معرفة مصير أفرأد الفريق، الصحافي الموريتاني أسحق مختار، المصور الصحافي اللبناني ​سمير كساب​ وسائقهما السوري، كاشفا أن إتصالاته ومساعيه ترّكزت مع الجانبين الروسي والأميركي ، لعلاقة الأول ب​حكومة​ ​سوريا​ ،ولدور الثاني في بعض المناطق السورية، إضافة الى تواصله مع الجانب الكردي عبر قيادة جاليته في ​بروكسل​.

وأعرب المجتمعون عن "قلقهم من عدم التوصل الى تكوين صورة واضحة حول مصير الزميلين مختار وكساب وسائقهما وعن تعاطفهم العميق مع عائلاتهم ومعاناتها ، وتوافقوا على عدم توفير أية وسيلة لإماطة اللثام عن هذه المأساة"، مبديين عن "تقديرهم للجهد الذي بذله ويبذله لاروت، وتعهّدوا من جهتهم بملاقاة مساعيه بما أمكنهم من جهد للوصول الى الهدف المشترك".