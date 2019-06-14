لقاء في غرفة التجارة بصيدا لتعزيز التبادل التجاري ومجالات الاستثمار بين لبنان وبلجيكا

أعرب سفير ​بلجيكا​ لدى ​لبنان​ هوبير كورمان، عن أمله، خلال لقاء نظّمته ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​الجنوب​، في مقرّها في ​مدينة صيدا​ وبالتعاون مع مجلس الأعمال اللبناني- البلجيكي، خُصّص لتعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات وبحث مجالات الاستثمار في البلدين، أن "يشكّل هذا اللقاء فرصة طيّبة لتبادل الخبرات وتقوية التعاون التقني والعلاقات الاقتصادية بين لبنان وبلجيكا في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات".

من جهته، لفت رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ​محمد صالح​، إلى "أهميّة تعزيز التواصل فيما بيننا في المجالات الثقافيّة والتجاريّة والزراعيّة والصناعيّة، بخاصّة بوجود جالية لبنانيّة مهمّة في بلجيكا تعمل في مجالات متعدّدة من الأعمال".

وركّز على أنّ "دور مجلس الأعمال اللبناني- البلجيكي هو دعم لاستمرار هذا التواصل، كما أنّ ​وزارة الخارجية والمغتربين​ تعمل على تفعيل الدبلوماسيّة الاقتصاديّة مع دول تجمعنا معها علاقات مميّزة ومنها بلجيكا، حيث تمّ تعيين ملحقين اقتصاديّين"، ورأى أنّ "هذه الخطوة من شأنها العمل على تطوير الشراكات بين الشركات اللبنانية والبلجيكية، والمساهمة في تطوير التجارة بين البلدين وتعديل الميزان التجاري الذي هو لمصلحة بلجيكا".

وأكّد صالح أنّ "لبنان يشهد نموًّا متزايدًا في قطاعات التكنولوجيا والمنتجات الغذائيّة والكيميائيّة، ويسعى إلى جذب الاستثمارات من دول تجمعنا معها علاقات صداقة واخوّة لتطوير هذه قطاعات"، مشيرًا إلى أنّ "بما أنّ بلجيكا تمتلك جودة عالية في الانتاج والتصنيع في هذه القطاعات، فإنّنا في غرفة صيدا والجنوب حريصون على التعاون مع السفارة والمجلس لنقل الخبرة وتشجيع العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين ​القطاع الخاص​ في بلدينا".