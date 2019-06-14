مزارعو الجنوب: لمكافحة تهريب الانتاج الزراعي الاجنبي إلى اسواق لبنان

شدد ​تجمع مزارعي الجنوب​، في بيان على "دور ​الاجهزة الامنية​ لا سيما ​الجمارك​ في مكافحة تهريب الانتاج الزراعي الاجنبي الى الاسواق اللبنانية، والذي ينافس الإنتاج الوطني بشكل غير مشروع، ما يتسبب بخسائر فادحة تلحق ب​المزارعين​ الذين يعانون من كلفة الانتاج وتدني الاسعار".

ودعا "تداركا للأسوأ، الى تنفيذ قرار ​مجلس الوزراء​ القاضي بتوقيف المهرب ومصادرة آليته وإحالته الى ​القضاء​، والعمل على مصادرة الكميات الموجودة في الأسواق وبشكل علني على الملأ، لأن المزارع اللبناني لم يعد يتحمل المزيد من الخسائر". وتمنى على المسؤولين عدم ترك المزارع وحيدا في مواجهة كل التحديات التي يعاني منها".