روحاني: الولايات المتحدة تهديد خطير للاستقرار الإقليمي والدولي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بشكيك: اتّهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الجمعة الولايات المتحدة بأنها "تهديد خطير للاستقرار" الإقليمي والدولي، بعد الاتهامات الأميركية بشأن الهجومين على ناقلتي النفط في بحر عُمان.

وصرّح روحاني أثناء اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك في قرغيزستان "في العامين الأخيرين، تثبت إدارة الولايات المتحدة مقاربة عدائية وتشكل تهديداً خطيراً للاستقرار في المنطقة والعالم، عبر انتهاك كل القواعد الدولية".

Advertisements

ويأتي هذا التصريح بعيد تحميل الولايات المتّحدة إيران "مسؤولية" الهجومين اللذين استهدفا الخميس ناقلتي نفط نروجية ويابانية في بحر عُمان. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حصل الهجومان على بعد أقل من ثلاثين ميلاً بحرياً من السواحل الإيرانية.

وتشهد المنطقة منذ أكثر من شهر تصاعداً للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وواشنطن التي لا تكفّ عن تشديد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على طهران بعد الانسحاب منذ عام من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، كثّفت بشكل مفاجئ نشر جنودها في الشرق الأوسط متهمةً إيران بالاعداد لهجمات "وشيكة" ضد المصالح الأميركية.