وزير خارجية إيران: مزاعم أمريكا بشأن هجمات خليج عُمان جزء من دبلوماسية التخريب

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دبي (رويترز) - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الجمعة إن المزاعم الأمريكية ضد إيران بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان تأتي في إطار "دبلوماسية التخريب" التي يتبناها فريق (بي) الذي قال إنه يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.
وقال ظريف في تغريدة على تويتر "أن تقفز الولايات المتحدة على الفور لتقدم مزاعم ضد إيران دون أدنى دليل حقيقي أو عرضي، يكشف تماما أن الفريق (بي) ينتقل للخطة البديلة: دبلوماسية التخريب".
وكرر ظريف أن بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يدفعون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صراع مع طهران.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
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الرئيس العراقي ردا على ترامب: لم يطلب إذنا لمراقبة إيران
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.