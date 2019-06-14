بوتين يخصص قرابة 10 ملايين دولار لبناء مدرسة باسم حبيب

دبي - بواسطة محمد فارس © Sputnik

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم بتخصيص حوالي 600 مليون روبل، لبناء مدرسة باسم بطل الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف في جمهورية داغستان الروسية.

وقال عبد المناب نورمحمدوف والد حبيب في مقابلة مع صحيفة "أوتشيتلسكايا غازيتا": "بعد نداء حبيب، وقع فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين مرسوما بتخصيص نحو 600 مليون روبل (نحو 9 ملايين و300 ألف دولار)، لجمهورية داغستان بهدف فتح مدرسة باسم حبيب نورمحمدوف".

وأضاف: "آمل أن تذهب هذه الأموال للغرض المقصود، وأن تتاح لنا الفرصة للتعليم والتربية وإظهار النتائج بشكل أفضل. وسنعمل على ذلك".

وسيخوض حبيب نورمحمدوف نزال الدفاع عن لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، أمام الأمريكي داستن بوارييه، في 7 سبتمبر المقبل، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 242".

المصدر: RT