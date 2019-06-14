شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد يدعم الروابط بين دول القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة، بالمنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مصر وأفريقيا تضع مكافحة الفساد في أولويات أهدافها، حيث شارك مسئولون من 51 دولة إفريقية و4 دول عربية.

وأضاف "أبو هميلة" أن المنتدى يدعم الروابط والتنسيق بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفساد، موضحا أن هيئه الرقابة الإدارية المصرية بما لديها من خبرات مكتسبة تكونت لدي أعضائها في مجالات مكافحة الفساد منذ إنشائها عام 1964 وحتي الآن لقادرة علي نقل هذه الخبرة المتميزة لأشقائها الأفارقة من خلال تبادل الخبرات معهم وتدريب كوادرهم بالأكاديمية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد.

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ولفت "أبو هميلة"، إلى أن الفساد أصبح آفة بغيضة لا تقل في خطورتها عن الإرهاب بل هو ينخر بلا رحمة في اقتصاديات بعض الدول الإفريقية، ويؤثر بشكل مباشر علي التنمية والعدالة الاجتماعية، ولقد قدرت المنظمات الاقتصادية الخسائر التي تلحق بالاقتصاديات الإفريقية بحوالي٥٠ مليار دولار سنويا.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر دائما تثبت الريادة في كل المجالات، ومن منطلق إفريقية مصر فإنها تبنت هذا المؤتمر الذي نجح تنظيميا وإداريا بشكل أكثر من رائع بفضل الإعداد والتخطيط والتنظيم الجيد لرجال الرقابة الإدارية "فتحية لهم من شعب مصر".