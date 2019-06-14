شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على مخصصات المزايا التأمينية للمواطنين بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مخصصات المزايا التأمينية بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمشروع موازنة الدولة للعام المالي 2019/2020، والمزمع مناقشتها خلال الجلسات العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، في 22 يونيو القادم، بواقع 5 مليار و92 مليون جنية عن العام المالي الجارى 2018/2019.

وبلغت تقديرات المزايا الإجتماعية العام المالي الجديد 32 مليار و446 مليون مقابل 27 مليار و354 مليون جنية العام المالي الجارى، تنقسم إلي حصة الحكومة في صندوق التأمين الإجتماعي للحكومة وقدر لها 25 مليار و971 مليون جنية مقابل 22 مليار و112 مليون جنية العام الجارى، ومزايا تأمينية أخرى قدر لها 7 مليار و475 مليون مقابل 5 مليار و242 مليون العام الجارى.

وتنقسم مخصصات "حصة الحكومة في صندوق التأمين الإجتماعي للحكومة"، بواقع 24 مليار و329 مليون جنية لصالح التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، مقابل 20 مليار و808 مليون العام الجارى، ومليار و153 مليون لصالح حصة الحكومة في اشتراكات نظام المكافات، مقابل 958 مليون جنية العام الجارى، و489 مليون لصالح تكاليف مساهمة الحكومة في التأمين علي العاملات في اجازة لرعاية أطفالهم مقابل 489مليون جنية 346 مليون جنية العام الجارى.

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فيما تنقسم المزايا التأمينية الأخرى بواقع 4 مليار و630 مليون جنية لصالح التأمين ضد المرض، ومليار و845 مليون جنية لصالح التأمين ضد اصابة العمل.