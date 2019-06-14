شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور على عبد العال يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية على رأس وفد برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2019، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد برلماني، تلبية للدعوة المُوجهة إليه من رئيس البرلمان الصيني.

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تأتي تلك الزيارة لتمثل انعكاساً إيجابياً للشراكة الاستراتيجية والتاريخية المصرية الصينية، على كافة المستويات، وخاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء الخصوصية التى تحظى بها العلاقات بين البلدين الصديقين والذى ينعكس على تلاقي وجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا الدولية محل الاهتمام المُشترك.

ومن المٌقرر أن يلتقي الدكتور على عبدالعال والوفد البرلماني المرافق بعدد من المسئولين الصينيين في مقدمتهم رئيس البرلمان الصيني ونائب الرئيس الصيني، بالإضافة إلى المشاركة في انعقاد الاجتماع الخامس لآلية التبادل البرلمانية الدورية المصرية الصينية، وتهدف تلك اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية في كافة المجالات بما يتلاءم مع حجم ووزن البلدين على الصعيد الدولي والإقليمي.