الديكتاتور ..وضع رئيس حزب معارض على قوائم الإرهاب بسبب انتقاد أردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الديكتاتورية التى يقوم بها نظام أردوغان فى تركيا، واستمرار لنهج قمع المعارضة التركية، أبلغت السلطات التركية رئيس حزب السعادة المعارض تمل كرم الله أوغلو بأنه وضع على قوائم الإرهاب فى الدولة. Advertisements وأبلغت الأجهزة التركية، كرم الله اوغلو - حسبما ذكرت مواقع تركية، أنه تم إلغاء جواز سفره، ما قد يكون تمهيدا لاعتقاله في القريب العاجل، ويأتى ذلك بعدما انتقد رئيس حزب السعادة، الرئيس التركى "خاب أمل الناخبين بأردوغان بسبب حكمه المستبد"، ما جعله فى مرمى الاعتقال.

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