شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المرج يطالب بالتوسع في إنشاء مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، الحكومة بالتوسع في إنشاء مراكز للشباب علي مستوي الجمهورية، باعتبارها منفذ مهم وحيوي لاستيعاب الشباب وتوجيه طاقتهم بشكل إيجابي.

وأضاف "على" في تصريح له، أنه يجب الاهتمام أيضا بصيانة وتجديد المراكز القائمة بالفعل من خلال زيادة الاعتمادات المالية المدرجة، وهو أمر في غاية الأهمية حتي يمكن الاستفادة منها يشكل جيد، وتصبح جاذبة لهؤلاء الشباب، بعيداً عن أي مصادر جذب أخري يمكن أن تبث أفكار اجتماعية ودينية خاطئة داخلهم.

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وشدد عضو مجلس النواب، علي أهمية أن تتحول مراكز الشباب إلي منارة ثقافية وإجتماعية وعلمية، تعمل علي تنمية الجيل النشيء بدنيا وعقليا، حتي لا نتركه لأصحاب الافكار السوداء والجماعات الإرهابية التي تبث سمومها.