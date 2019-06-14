10 جنيهات زيادة للجرام.. تعرف على أسعار الذهب في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث زاد سعر الجرام 10 جنيهات منذ الجمعة الماضي وحتى اليوم، مدفوعا بزيادة أسعار الخام عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 635 جنيها مقابل 625 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 544 جنيهًا، وعيار 24 إلى 725 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5080 جنيهًا.

وعالميا، قفزت أسعار الذهب ما يزيد عن 1% خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 1350 دولارا للمرة الأولى منذ منتصف أبريل من العام الماضي، أي منذ 14 شهرا.

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وارتفع الذهب، في الوقت الذي تعزز فيه الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا بفعل سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين والولايات المتحدة وكذلك المخاوف السياسية في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.01% إلى 1355.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المعدن النفيس 1.1% منذ بداية الأسبوع الجاري، ليواصل الاتجاه صوب تحقيق مكسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1359.50 دولار للأوقية.