السيستاني يحذر من عودة "داعش" نتيجة للصراع على المكاسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كربلاء - (د ب أ):

حذر المرجع الاعلى علي السيستاني اليوم الجمعة، في كلمة تلاها عنه وكيله في كربلاء احمد الصافي، من عودة عناصر تنظيم "داعش" الى الاراضي العراقية نتيجة استمرار الصراع على المكاسب والغنائم بين من يتسلمون زمام الامور في البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم عن الصافي قوله أثناء الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في كربلاء إن "استمرار الصراع على المكاسب والغنائم بين من يتسلمون زمام الامور في البلاد، فضلا عن استمرار المشاكل الطائفية والمناطقية والعشائرية والسياسية هنا وهناك، وعدم الاسراع في حل نزاع المناطق المتضررة تمنح فلول داعش العودة من جديد، وربما يجدون حواضن لهم من بعض المتضررين والمتذمرين".

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وتصادف هذه الايام الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال محافظة نينوى من قبل عناصر "داعش" واصدار المرجع الديني الاعلى علي السيستاني فتوى الجهاد الكفائي للدفاع عن الاراضي العراقية، فضلا عن تأسيس الحشد الشعبي على خلفية هذين الحدثين.

وتمكنت القوات الأمنية المشتركة مع قوات الحشد الشعبي واسناد طيران التحالف الدولي من تحرير جميع الاراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش الارهابي" في نهاية عام 2017.

غير ان خلايا تنظيم داعش لاتزال نشطةفي العراق.