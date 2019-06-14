محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.
وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 3407 مخالفات مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1551 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1162 مخالفة.
كما تم ضبط 29 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، و22 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان وشن 20 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 90 مخالفة "رادار".
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ 1162 مخالفة خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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