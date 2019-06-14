بالصور.. الشباب والرياضة بالقليوبية تنظم "معسكر العمل التطوعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، تنفيذ إدارة الشباب بالمديرية معسكر "العمل التطوعي" التابع لمشروع القوافل البيئية لأندية التطوع خلال الفترة من 12 مايو وحتى 16 من الشهر نفسه لمدة خمسة أيام.

وذكرت الشباب والرياضة بالقليوبية أن المعسكر يستهدف الفئة العمرية من 17 سنة وحتي 35 سنة، علي أن يتم تنفيذه بمركز شباب شبلنجة التابع لإدارة بنها.

ويتضمن جدول أعمال المعسكر رفع مخلفات المحيطة للمركز بالتعاون مع الوحدة المحلية بشبلنجة ودهان سور المركز وفواصل الطريق السريع الموجود أمامه، وتشجير المنطقة المحيطة، مع ندوات توعية للشباب لتوضيح أهمية العمل التطوعى وأثره على المجتمع.