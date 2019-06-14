بـ20 جنيهًا للمادة.. الأزهر يفتح باب التظلم على نتيجة الابتدائية والإعدادية غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تبدأ المناطق الأزهرية، صباح السبت، استقبال طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للتظلم على نتائجهم، ولمدة أسبوعين.

وقال الشيخ محمد عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات لمصراوي، إن قطاع المعاهد قرر أن تكون قيمة التظلم 20 جنيهًا عن المادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية بعد الانتهاء من عملية الرصد.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إلى أن قطاع المعاهد قرر أن تكون التظلمات بالمناطق تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر إلى القاهرة، طبقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ولفت إلى أنه يحق للطلاب والطالبات التظلم في عدد المواد التي يرغبون فيها بشرط تسديد مبلغ 20 جنيهًا عن كل مادة، مشيرًا إلى أن كل طالب يتقدم بتظلم على نتيجته، يتم تحديد موعد لاحق له، للاطاع على ورقة الإجابة الخاصة به.

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وكشف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات قطاع المعاهد الأزهرية، أنه لا يحق للطالب التظلم على المادة الواحدة أكثر من مرة، وله الحق في التظلم في مواد كثيرة، حال رغبته في ذلك.

وقال إن نسبة النجاح في الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، ارتفعت عن العام الماضي، ويوجد تحسن عامًا بعد آخر في الامتحانات.

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الثلاثاء الماضي، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019م.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.