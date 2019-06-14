البرلمان العربي يعقد ندوة بحضور أبو الغيط لمواجهة التدخلات الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود:

يعقد البرلمان العربي ندوة هامة بعنوان "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، يوم الاثنين المقبل، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، للتصدي للتدخلات الإقليمية بالإعداد لاستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.

يفتتح الندوة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، ويستعرض خلالها المستجدات الخطيرة التي تستدعي وجود استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي وضرورة مواجهة المطامع الاستعمارية والمشاريع العدوانية والتهديدات الإقليمية باستراتيجية عربية.

كما سيلقي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة.

وسيشارك في الندوة نخبة بارزة من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين والخبراء العرب، وحضور رؤساء لجان الشؤون السياسية والعلاقات الدولية في المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء أقسام العلوم السياسية في عدد من الجامعات العربية.

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وستشهد الندوة تقديم أربعة أوراق عمل تُغطي محاور الندوة الأربعة (العلاقات العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعلاقات العربية مع الجمهورية التركية، والعلاقات العربية مع دول الجوار الإفريقي، والعلاقات العربية مع دول الجوار الأوروبي).

ومن المُقرر أن يقدم الندوة نخبة رفيعة المستوى من الوزراء والسياسيين والخبراء العرب وهم: محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق بجمهورية مصر العربية، وصالح حمد القلاب وزير الاعلام الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومحمد بن صقر السُّلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بالمملكة العربية السعودية، ومحمد تاج الدين الحسيني الأكاديمي والباحث السياسي ورئيس منتدى 21 للحوار والتنمية بالمملكة المغربية.

ويأتي عقد هذه الندوة الهامة، استشعاراً من البرلمان العربي لخطورة التدخلات التي تقوم بها الدول الإقليمية في الشؤون العربية والتي وصلت إلى حد المساس بسيادة الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية واستهداف أمنها والتعرض لمصالحها.

ويهدف البرلمان العربي من عقد هذه الندوة مناقشة الأسس والأهداف والأحكام التي ينبغي تضمينها في "الاستراتيجية العربية للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، من أجل بناء موقف وسياسة عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.