ليبيا/ بعد ساعات من اجتماع وزارة خارجية دول الجوار .. تجدد المواجهات بين قوات "الوفاق"...

تجددت المواجهات المسلحة، صباح الخميس 13 جوان 2019 ، بين قوات تابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية ونظيرتها التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، في الأحياء الجنوبية من العاصمة طرابلس.

وبحسب وكالة " الأناضول"، فإن المواجهات الأعنف يشهدها محور طريق المطار ومنطقة الخلة جنوبي طرابلس وسماع أصوات انفجارات قوية في أحياء متفرقة من العاصمة.

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و شهدت العاصمة طرابلس في ساعة متأخرة الأربعاء ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات "الوفاق" في منطقتي "مشروع الموز" و"عين زارة" جنوبي العاصمة.

وكان وزاراء خارجية تونس و الجزائر و مصر اجتمعوا مساء أمس في تونس و دعوا الى وقف فوري و دون شروط لاطلاق النار في ليبيا