أكثر من 70 ألف خطيب بالسعودية تتوحد خطبتهم اليوم للتنديد بخطر الحوثيين

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتخصيص خطبة اليوم الجمعة للحديث عن خطر جماعة الحوثيين
جاء ذلك في توجيه لوزير الشؤون الإسلامية عبر حساب الوزارة في منصة "تويتر" لكافة الخطباء في مختلف مناطق المملكة والذين يزيد عددهم على ٧٠ ألفاً أن تكون خطبهم اليوم الجمعة في الحديث عن خطر جماعة الحوثيين
كما دعا الوزير آل الشيخ الخطباء إلى تضمين الخطبة أهمية اجتماع الكلمة والتلاحم بين أفراد المجتمع والوقوف صفاً خلف قيادتنا الرشيدة أيدها الله.
ويأتي هذا التوجيه استشعاراً من الوزارة بأهمية دور المنابر الدعوية في توعية المجتمع بما يجب عليهم تجاه بلدهم وقيادتهم، في ظل الاعتداءات المتكررة من المليشيات الحوثية الإيرانية، ولبيان خطرها وفضح مخططاتها الإجرامية.
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