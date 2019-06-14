مسؤول أممي يزور سول للتحقيق في انتهاكات بيونج يانج

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا من المقرر أن يزور كوريا الجنوبية في الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري .
وقالت الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية
تأتي هذه الزيارة من أجل جمع البيانات اللازمة للتقرير الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل .
يذكر أن كوريا الشمالية لا تسمح لكوينتانا بزيارتها لهذا السبب فإنه يجمع المعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية عبر اجتماعات مع الحكومة الكورية الجنوبية والهاربين الكوريين الشماليين ومنظمات حقوق الإنسان .
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