مسؤول أممي يزور سول للتحقيق في انتهاكات بيونج يانج

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا من المقرر أن يزور كوريا الجنوبية في الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري .

وقالت الوزارة - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية

الجنوبية - إنه خلال زيارته لسول سيجتمع المقرر الخاص كوينتانا مع النائب الثاني لوزيرة الخارجية لي تيه-هو وغيره من المسؤولين الحكوميين يوم 17 يونيو الجاري كما سيجتمع مع الهاربين الكوريين الشماليين ومسؤولي المنظمات الاجتماعيةتأتي هذه الزيارة من أجل جمع البيانات اللازمة للتقرير الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل .يذكر أن كوريا الشمالية لا تسمح لكوينتانا بزيارتها لهذا السبب فإنه يجمع المعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية عبر اجتماعات مع الحكومة الكورية الجنوبية والهاربين الكوريين الشماليين ومنظمات حقوق الإنسان .