طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"

أكدت إيران، اليوم الجمعة، أن الاتهامات الأمريكية التي تحمِّل طهران مسئولية الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عُمان "لا أساس لها"، متهمة واشنطن بتنفيذ "تخريب دبلوماسي".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع لزعماء منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تكتل أمني تقوده الصين ويشارك فيه روسيا والهند، إن "الأفعال الأمريكية تمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أن "انتهاز الولايات المتحدة فورا الفرصة لتطلق مزاعم ضد إيران دون دليل مادي أو ظرفي، يكشف بوضوح أنهم انتقلوا إلى

الخطة باء: التخريب الدبلوماسي (...) وتمويه الإرهاب الاقتصادي ضد إيران".

من جهة أخرى شدد ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان رسمي "ردا على اتهامات الأميركيين التي لا أساس لها"، على أن إيران "ساعدت" السفينتين المنكوبتين و"أنقذت" طاقميهما.

وقال موسوي في هذا البيان إن "اتهام إيران بالحادثين المشبوهين والمؤسفين اللذين كانت ناقلتا النفط ضحيتين لهما هو على ما يبدو أبسط ما يمكن أن يفعله (وزير الخارجية الأميركي مايك) بومبيو والسلطات الأميركية".

وأكد موسوي أن بلاده "المسؤولة عن ضمان أمن مضيق هرمز"، قدمت "المساعدة" للسفينتين و"أنقذت" طاقميهما.

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وأضاف: "السيد (وزير الخارجية الأميركي مايك) بومبيو، الشكوك التي تحوم (حول الحادثتين) ليست مزاحا (...) بل (...) أمر مقلق".

وكانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية هجومين استهدفا الخميس ناقلتي نفط نروجية ويابانية في بحر عُمان، وأديا لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما.

وقال بومبيو في تصريح أمام الصحفيين في واشنطن، إن "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أن إيران مسؤولة عن هجومي اليوم في بحر عُمان".

وأضاف أن اتهاماته تستند إلى معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات و"الأسلحة التي استخدمت" في الهجومين، والهجمات السابقة التي استهدفت سفن شحن في المنطقة.

واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلف الهجمات، وعدم امتلاك أي من المجموعات الموالية لإيران في المنطقة وسائل "على هذا القدر من التطور".