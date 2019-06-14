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رصد نشاطات روسية لمحاولة التأثير على انتخابات البرلمان الأوروبي

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كشف تقرير صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوروبية رصدت "نشاطاً متواصلاً لنشر معلومات مضللة من قبل مصادر روسية" خلال الانتخابات الأوروبية، بهدف التأثير على الناخبين وجعلهم يعزفون عن المشاركة.

كانت المفوضية حذرت من مثل هذا الأمر في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في أواخر شهر مايو الماضي على لسان بعض المسؤولين الذين ذكروا اسم موسكو التي قالوا إنها يحتمل أن تقف وراء حملات لنشر "أخبار كاذبة".

وطُلب من الدول الأعضاء البقاء متيقظة في حين مورست ضغوط قوية عبر الشبكات الاجتماعية مثل "فيسبوك" و"تويتر".

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