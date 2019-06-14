بريطانيا تؤيد اتهام أميركا لإيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، إنه يدعم وجهة النظر الأميركية، التي حملت إيران مسؤولية الهجمات، التي وقعت أمس الخميس، على ناقلتي نفط في خليج عُمان.

وذكر هانت، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، "هذا أمر مقلق للغاية ويأتي في وقت يشهد توتراً كبيراً بالفعل".

وأشار إلى إنه اتصل بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مضيفاً أنه "بينما سنجري تقييمنا الخاص بجدية وعناية، فمن الواضح أن نقطة انطلاقنا هي تصديق حلفائنا الأميركيين".

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وأضاف هانت لـ (بي بي سي) أنه إذا كانت إيران وراء الهجمات، "فهذا تصعيد غير حكيم بالمرة ويشكل خطراً حقيقياً على احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة".

يشار إلى أن بومبيو حمّل إيران المسؤولية عن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس الخميس.