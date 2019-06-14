مقتل 28 شخصاً جراء قصف مدفعي شمال غرب سوريا

قتل 28 شخصاً، بينهم سبعة مدنيين على الأقل، جراء قصف قوات الحكومة السورية استهدف مناطق عدة في شمال غرب سوريا أمس الخميس، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، في حصيلة جاءت رغم إعلان موسكو عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأحصى المرصد مقتل سبعة مدنيين جراء غارات وقصف مدفعي سوري طال مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، بينما تسببت غارات سورية في مقتل 21 من الفصائل المتشددة الإرهابية.

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وتصاعدت حدة المعارك والغارات والقصف على إدلب منذ أبريل الماضي.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (الفرع السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي)، التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمة إرهابية، على غالبية مناطق محافظة إدلب.

وتخشى الدول الغربية أن يؤدي إطلاق هجوم واسع النطاق على إدلب إلى معركة ستكون الأكثر دموية في النزاع، الذي تشهده سوريا منذ ثمانية أعوام.