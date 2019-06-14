الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه على قطاع غزة

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، قصفه لمواقع عدة في قطاع غزة.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت هذه الضربات قد أدت إلى إصابات.

وأعلنت سلطات الاحتلال أنّ صاروخاً، أطلق من قطاع غزة، سقط مساء الخميس على مبنى في مستوطنة سديروت من دون أن يسفر انفجاره عن وقوع إصابات. وقالت سلطات الاحتلال، في بيان، إن المبنى كان فارغاً لحظة سقوط الصاروخ.

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وفجر الخميس، أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقع في جنوب قطاع غزة.

وكانت تلك المرة الأولى التي يقصف فيها الاحتلال مواقع في غزة منذ أوائل مايو الماضي حين صعد قصفه للقطاع ما أسفر عن استشهاد 25 فلسطينياً.

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أعوام.