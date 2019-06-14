كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: مقالة عن انهيار الليرة تودي بصحفيين إلى السجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مدعي تركي عقوبة السجن خمس سنوات لصحفيين يعملان مع وكالة بلومبرغ في تركيا وذلك لنشرهما مقالاً في 2018 عن انهيار الليرة التركية في خضم الازمة الاقتصادية في البلاد، بحسب ما أفادت الوكالة الأمريكية.

وأضاف المصدر أن لائحة الاتهام التي يطالب فيها الادعاء عقوبة السجن من عامين إلى خمس سنوات، قبلتها محكمة في اسطنبول الخميس.

ووجهت للصحافيين كريم كاراكايا فرقان يالينكليتش تهمة "الاساءة للاستقرار الاقتصادي في تركيا" وذلك إثر شكوى تقدمت بها وكالة التعديل والمراقبة في القطاع البنكي.

وكان المقال المعني نشر في أغسطس (آب) 2018 عندما انهارت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي في خضم أزمة دبلوماسية مع واشنطن.

وقال رئيس تحرير بلومبرغ جون مايكلثوايت "ندين الاتهام بحق صحافيينا اللذين كانت تغطيتهما منصفة وأمينة. ونحن نقف معهما وندعمهما في هذه المحنة".

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ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الصحافيين في 20 سبتمبر (أيلول)، بحسب بلومبرغ.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان انتقد بشدة في أبريل (نيسان) 2019 وسائل الإعلام الغربية التي اتهمها بتضخيم الصعوبات الاقتصادية لتركيا، مشيراً خصوصاً إلى مقال نشرته فايننشال تايمز حول البنك المركزي التركي.

ويمر الاقتصاد التركي بظرف صعب حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات.

وبلغت نسبة التضخم 20% في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.

وتندد منظمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة بانتظام بحملات الاعتقال التي تطال الصحافيين، وبإقفال وسائل إعلام منذ الانقلاب الفاشل في 2016.

وتحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية.