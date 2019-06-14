كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: مصداقية وزير الخارجية الإيراني تتناقص.. وخفض التصعيد يتطلب خطوات حكيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة إن مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "تتضاءل".

وأضاف قرقاش "تزداد إشارة وزير الخارجية الإيراني ظريف إلى الفريق باء هزلية وتتضاءل مصداقيته يوما بعد يوم".

وأشار إلى أن "العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة. وقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليس كلمات جوفاء".