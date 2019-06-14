كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة شنغهاي يؤكدون على الحفاظ على سيادة سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قادة منظمة شنغهاي، على أن الحوار على أساس الحفاظ على سيادة سوريا هو السبيل الوحيد لتسوية الوضع في البلاد.

وقال البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد في بشكيك عاصمة قيرغيزستان: "زعماء الدول الاعضاء يؤكدون موقفا موحدا قائما على أن الحوار على اساس احترام سيادة واستقلال ووحدة اراضي سوريا هو السبيل الوحيد للتسوية".

وقال بوتين في وقت سابق نمن اليوم: "لقد تم تحقيق نتائج حقيقية في الحرب ضد الإرهاب الدولي في سوريا. وقد تمت هزيمة الإرهابيين بفضل المساعدة الروسية الشاملة للحكومة السورية الشرعية".

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وأضاف بوتين: "عملية التسوية السياسية في تقدم، والعمل جار لتشكيل اللجنة الدستورية. المهمة ذات الأولوية الآن هي ضمان القضاء التام على المراكز الإرهابية التي لا تزال موجودة في سوريا، وفي المقام الأول في إدلب، وبالتوازي — زيادة حجم المساعدات الإنسانية ودعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا".

وتضم منظمة شنغهاي في عضويتها 8 دول، الهند وكازاخستان وقرغيزيا والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وحصلت 4 دول، منغوليا وإيران وأفغانستان وبيلاروسيا، على صفة المراقب. وهناك 6 شركاء حوار مع المنظمة، سري لانكا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال.