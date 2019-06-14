للمرة الثانية على التوالي.. قطر ستشارك العام المقبل في “كوبا أمريكا”

أكد أليخاندرو دومينيغيز رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) أن المنتخبين القطري والأسترالي سيشاركان في النسخة المقررة عام 2020 من بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) والتي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا.

ويشارك المنتخب القطري بالفعل مع نظيره الياباني، بدعوة من الكونميبول ، في النسخة الحالية من كوبا أمريكا والتي تنطلق فعالياتها اليوم في البرازيل.

وتأتي مشاركة المنتخبين القطري والياباني في كوبا أمريكا 2019 بعد شهور قليلة من ظهورهما في نهائي كأس آسيا والذي شهد فوز المنتخب القطري على نظيره الياباني والتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى.

وكان الكونميبول قرر إقامة نسخة من كوبا أمريكا 2020 لتكون بداية لإقامة البطولة بشكل دوري بالتزامن مع بطولة كأس أمم أوروبا لتسهيل مشاركة العديد من اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كوبا أمريكا من هؤلاء النجوم المحترفين في الأندية الأوروبية.