طلبة الطب: مستعدون للحوار لإنهاء الأزمة.. وسنقاطع الامتحانات من جديد

بعد تزايد أزمة طلبة كلية الطب، واتجاه الحكومة نحو اتهام جماعة العدل والاحسان باستغلال الوضع، وتحديدها، الأسبوع المقبل، موعدا جديدا للامتحانات، خرج الطلبة، ليمدوا يد الحوار إلى الحكومة، متشبثين في الوقت ذاته برفض الموعد الجديد للامتحانات.

وقال حمزة قرمان، منسق طلبة الطب والصيدلة في العاصمة الرباط، في حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الجمعة، إن طلبة الطب المقاطعين يتعرضون لضغط كبير، إذ لم تسلم منهم طلبات إعادة تسجيلهم في الأحياء الجامعية، لإجبارهم على إجراء الامتحانات.

وقال قرمان إن الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا “الشد والجذب” بين الطلبة والحكومة، مشددا على أن الطلبة يمدون يد الحوار للحكومة للتوصل إلى حل.

وعن الموعد الجديد للامتحانات، الذي أعلنته الحكومة، قال قرمان إن الطلبة لا يمكنهم إجراء الامتحانات، الأسبوع المقبل، ومتشبثون بالمقاطعة، متسائلا “فاش غادي يمتحنونا وحنا ثلاثة أشهر ما قرينا شي حاجة”.

وفي الوقت الذي وجهت فيه الحكومة اتهامات إلى جماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء احتجاجات طلبة الطب، قال قرمان إن عددا من الطلبة كانوا يتساءلون، أمس، عمن تكون العدل والإحسان؟ لأنهم لا يعرفونها نهائيا.