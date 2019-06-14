لم تقبل الفنانتان صفاء، وهناء المشاركة في تظاهرة “أرت دي قافطون”، المرتقب تنظيمها، يوم السبت المقبل، في مدينة أكادير، بعدما تم إقصاؤهما من الصورة الترويجية، التي ضمت فنانين آخرين.
وكشف مصدر مقرب من صفاء وهناء، أنهما انزعجتا من الاقصاء، الذي تعرضتا له، ووعدهما المنظمون بتدارك الأمر، غير أنهم لم يوفوا بوعدهم، فقررتا الانسحاب من المشاركة في الحدث.
وضم الإعلان الترويجي للحفل صور كل من دنيا باطمة، والدوزي، ولطيفة رأفت، فيما لم تتم الإشارة إلى وجود صفاء، وهناء في الحفل، وهو ما اعتبرتاه انتقاصا من قيمتهما، وفضلا إعادة الاعتبار إلى نفسيهما بطريقتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر صفاء وهناء تنسحبان من حفل بسبب “التهميش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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